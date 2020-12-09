الكاظمي يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب... صور

ويقام المعرض على أرض معرض بغداد الدولي في دورته لهذا العام التي حملت، اسم شاعر العراق الكبير مظفر النواب.

وقال الكاظمي: "إن الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيس في أي عملية إصلاح ثقافي، فقد بدأ الباري كتابه بالدعوة إلى القراءة، وأعلت الأديان من شأن الكتاب والقراءة، فمن هنا تبدأ رحلتنا ومن هنا نستمد قوتنا".

ويقام المعرض في خمس صالات كبيرة، ويخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي، وأفضل المقاهي المعروفة في البلد.

وأفتتح، صباح اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، بحضور رسمي ونخبوي وشعبي واسع.