شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الفساد»: الجهل بالنظام لا يعفي الموظف من المساءلة التأديبية أو الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، بندر بن أحمد أبا الخيل، أن الجهل بالنظام لا يعفي الموظف من المساءلة التأديبية أو الجنائية في حال ارتكابه مخالفات وجرائم الفساد.

وأشار خلال حديثه لقناة الإخبارية، إلى أن الجرائم الجنائية تتضمن تحقيق مصالح شخصية للموظف أو لغيره بشكل مخالف للأنظمة أو الإضرار بالمال العام.

وأوضح أبا الخيل أن حماية المستثمرين والتوعية بمخاطر الفساد من الأولويات التي تهتم بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”.