"قد يؤدي إلى كارثة"... هيئة سعودية تحذر من هذا الفعل.. فيديو

وحذّرت الهيئة السعودية من مقطع يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية.

وقال المهندس الكهربائي في الهيئة وائل الذياب عبر فيديو توعوي: "ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق".

وأضاف: "لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وأنه فقط إذا تمّت ملاحظة تسرّب للزيت، فيجب مراجعة الوكيل المعتمد".