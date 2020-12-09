العراق… وزير الداخلية يحذر الفاسدين

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، التي أشارت إلى أن الغانمي عقد اجتماعا مع قادة الوزارة وعدد من الضباط للارتقاء بالعمل الأمني والخدمي.
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
ووجه وزير الداخلية العراقي أفراد وزارته بالاهتمام بالزي العسكري والتعامل الحسن مع المواطنين ومحاسبة المخالفين.
يذكر أن العراق يشهد احتجاجات شعبية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أدت الى تغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتسببت في خروقات أمنية نتج عنها عمليات اغتيال ومطاردة لناشطين وانتشار للسلاح المنفلت، بينما تسعى الحكومة للقضاء على هذه الظواهر وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
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