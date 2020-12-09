مسؤول أردني يزف بشرى سارة إلى المواطنين بشأن كورونا

وقال حجاوي، إن "انتشار فيروس كورونا وصل ذروته في الأردن، عندما سجلت المملكة أعلى عدد إصابات يومية عند 7933 حالة، بحسب ما يظهره المنحنى الوبائي"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

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وأضاف أن الإصابات اليومية لا يمكن أن تعود إلى الارتفاع مجددا في هذه المرحلة، وأن اللجنة تنظر إلى الأرقام الأسبوعية وتحولها إلى معدلات.

وأشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إلى أن أرقام الأسبوعين الماضيين تظهر انخفاضا في الإصابات.

وتابع "نحن لا نتوقع العودة إلى الصفر أو 100 أو 200 حالة في اليوم بهذه الموجة، لكننا إذا وصلنا إلى ألف حالة يوميا فذلك يعني أننا صححنا مسار الموجة، ونأمل أن لا تحدث موجات أخرى للفيروس".

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، علي العايد، قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركات متخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المملكة.

يذكر أن الأردن سجل أكثر من 240 ألف إصابة مؤكدة بكورونا و3056 وفاة، بينما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1689 بينهم 401 في العناية المركزة.