شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 28 وفاة و3800 إصابة بـ"كورونا" بالمدارس منذ 15 سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالوسط المدرسي بلغ 3800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1713 مصابًا بين المدرسين، شفي منهم 1221 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1654 مصابًا، تماثل منهم 1117 للشفاء.

وأوضحت أنه تم تسجيل 338 مصابًا تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 249 حالة، إضافة إلى 95 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 76 حالة من بينهم.