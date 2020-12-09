شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح للعاملين بالصحة وأقاربهم بالدول المحظورة بدخول البلاد مباشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميمًا (قرارًا) يسمح بعودة العاملين بوزارة الصحة الكويتية وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل) للبلاد مباشرة سواء عبر الرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.
وأكد التعميم اليوم الأربعاء، ضرورة استخدام تطبيق (هويتي) في جميع المنافذ والمطارات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة.
من جهته.. قال مصدر مسؤول - في تصريح صحفي - : "إن عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة الكويتية تشمل الدول الـ34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية".
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