شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تبدأ فى تنفيذ عملية أمنية لنزع السلاح بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، بدء عمليات البحث والتفتيش لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد وذلك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضحت وكالة الاستخبارات العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن عناصرها شرعوا في تنفيذ عملية أمنية للبحث والتفتيش عن المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد في بغداد.
وأضافت أن العملية أسفرت حتى الآن عن ضبط أعداد من بنادق الكلاشينكوف، فضلا عن ذخائر مختلفة.
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