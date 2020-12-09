مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد اليهودية اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ - أن 61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيا إسرائيليا، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شنت اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان من مدينة رام الله، وفي مدينة طولكرم كما اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة بلعا بينهم أسرى محررين، وفي مدينة بيت لحم اعتقلت ثلاثة آخرين، وفي مدينة نابلس اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.