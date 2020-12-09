شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر لقاح "سبوتنيك V " فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الروسي بالجزائر، إيجور بيلييف، الأربعاء، أن لقاح سبوتنيك V يحتوي على جرعتين تبلغ تكلفتهما 18 دولار أي ما يقارب 2430 دينار جزائري حسب سعر الصرف الرسمي، و3240 دينار وفق مؤشر صرف السوق الموازية.

وأكد السفير في تصريح لـ "الشروق نيوز"، أن من مميزات اللقاح الروسي هو سعره الذي يبلغ 18 دولار أمريكي للجرعتين.

ويتطلب التطعيم بـ" سبوتنيك V " استخدام جرعتين من اللقاح، حيث تجاوزت فعاليته 95 في المائة بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.

ويأتي إعلان موسكو عن نتائح لقاحها بالتزامن مع كشف 3 شركات كبرى عن فعالية لقاحاتها ضد فيروس كورونا بنسب تتراوح بين 70 و95 في المائة، في ظل تشكيك غربي في سلامة اللقاح الروسي.