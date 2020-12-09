شكرا لقرائتكم خبر عن جريدة الأنباء: الحكومة الكويتية الجديدة ستضم وزراء من "المستقيلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الحكومة الكويتية الجديدة ستضم وزراء عائدين من الحكومة المستقيلة، وبحسب مصادر فإن الوزراء هم الوزراء الشيوخ أحمد المنصور، ود.أحمد ناصر المحمد، ود.باسل الصباح، وتضم أيضا أنس الصالح، والمستشار د.فهد العفاسي، ومريم العقيل، ود.رنا الفارس، وخالد الروضان مع احتمال تعديل في بعض الحقائب.

وبحسب الصحيفة مازالت تدور مناقشات حول الوزراء مبارك الحريص، م. وليد الجاسم، د. سعود الحربي، وخالد الفاضل لاتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.

وبحسب الأنباء الكويتية، أنه ضمن الأسماء الجديدة المرشحة المستشار علي الراشد والنائب عيسى الكندري والنائب مبارك الحجرف والشيخ مشعل الجابر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار، ووكيل وزارة المالية السابق خليفة حمادة والنائبين السابقين علي العمير ومحمد الدلال.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مشاورات ماراثونية لاختيار أعضاء الحكومة السابعة والثلاثين في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، تمهيدا لإعلانها خلال الساعات المقبلة، قبل انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الجديد في 15 ديسمبر الجارى، بناء على دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.