شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان «جازان»: سحب رعدية ممطرة حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان، ومحافظات الحرث ، والداير بني مالك، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفرسان ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.