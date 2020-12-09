شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 213 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات، فيما تم شفاء 160 حالة، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضى، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 191 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 9 ولايات. وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 20 ألفا و 84 حالة، بينها 1307 وفيات، و11 ألفا و344 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.



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