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شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق فى معسكر الرشيد العراقى والدفاع المدنى ينقذ مخازن للعتاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الدفاع المدني فى العاصمة العراقية، الأربعاء، عن إخماد حريق في معسكر الرشيد ببغداد، قبل أن تطال ألسنته مخزنين للعتاد داخل المعسكر.
وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلاع داخل كرفانات تابعة لفوج طوارئ الشرطة الاتحادية في معسكر الرشيد فجر هذا اليوم الاربعاء التاسع من ديسمبر".
وأضافت: "حيث نجحت فرق الدفاع المدني بإبعاد النيران وإخمادها قبل ان تصل إلى كدسين للعتاد بجوار موقع الحريق داخل الكرفانات المشتعلة"، مبينة أنها أنهت الحادث "دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".
وأشارت المديرية إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق داخل الكرفانات".
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