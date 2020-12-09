شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان من مدينة رام الله، وفي مدينة طولكرم كما اعتقلت سبعة مواطنين من بلدة بلعا بينهم أسرى محررين، وفي مدينة بيت لحم اعتقلت ثلاثة آخرين، وفي مدينة نابلس اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الثلاثاء، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وذلك عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم، وقال نادى الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من الخليل، 4 من بيت لحم، و3 من أريحا، و3 آخرين من القدس، بالاضافة إلي اعتقال آخر من نابلس.