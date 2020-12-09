شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعفى المسافرين من 6 دول من فحص "كورونا" المسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت طيران الإمارات، عن إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي من إجراء الفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية، على ان يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي التالية: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي، بحيث لا يُطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة.

وأضافت أن الاختبار عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضًا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا.

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جميع المسافرين من البلدان الأخرى إلى دبي، خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي إلى جانب إجراء اختبار ثانٍ عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت طيران الإمارات، أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون براً عبر منفذ حتا الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.