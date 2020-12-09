وزير الموارد البشرية: استراتيجية سوق العمل تتضمن إصلاحات جوهرية ستُسهم في تطويره

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الموافقة على استراتيجية سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تتضمن إصلاحات جوهرية.
وقال الوزير الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد –حفظهما الله– على الدعم المتواصل الذي يحظى به سوق العمل”.
وأضاف: “جاءت موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية سوق العمل، التي تتضمَّن إصلاحات جوهرية ستُسهم في تطويره ورفع كفاءته ليواكب أفضل الأسواق العالمية”.
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