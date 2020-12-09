شكرا لقرائتكم خبر عن سماعة جديدة من «أوبو» مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - د ب أ :

أطلقت شركة أوبو سماعتها Enco X الجديدة المزودة بخاصية إلغاء الضوضاء مع إمكانية الضبط في أربعة مستويات حسب البيئة.

وأوضحت الشركة الصينية أنه مع الوضع “Maximal” تكون السماعة مناسبة للبيئات الصاخبة، بشكل خاص، بينما يسمح وضع Transparent بمحادثات قصيرة. ويوجد أيضا نظام منع ضوضاء ثلاثي للميكروفون، لإجراء المكالمات الهاتفية.

وتعتمد الشركة الصينية على نظام DBEE 3.0، الذي يقدم مع المشغلات المزدوجة تجربة صوت هاي فاي في الستيريو.

ويكون الاتصال بالهاتف الذكي أو بجهاز تشغيل آخر عبر تقنية Bluetooth 5.2، وعبر سطح حساس للمس لقبول المكالمات أو تخطي الأغاني.

وتوفر البطارية المدمجة تشغيلاً يصل إلى 4 ساعات. وبفضل قاعدة الشحن المرفقة، والتي يمكن شحنها عبر USB-C أو لاسلكياً، يمكن زيادة وقت التشغيل إلى 20 ساعة قبل الشحن الجديد.

وتتوافق السماعة مع معيار IP54، ما يعني استخدامها في الرياضة أو المغامرات الخارجية.