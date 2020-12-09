انفجار عبوتين ناسفتين في حقل نفط في العراق

ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بئرين في الحقل.
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ويقع حقل خباز النفطي على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب كركوك، وينتج نحو 25 ألف برميل يوميا.
ولفت المصدر إلى أن "العبوتين الناسفتين انفجرتا فجر اليوم، داخل بئرين نفطيين في حقل خباز بمحافظة كركوك، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل الحقل".
وتابع المصدر: "فرق الدفاع المدني مستمرة بمحاولات إخماد النيران داخل الحقل، منذ ساعات الصباح الأولى".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني عراقي أنه "لم يتضح من المسؤول عن التفجيرين".
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