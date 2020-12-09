العراق... الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن أنباء هروب سجناء من من أحد السجون في كردستان

وقالت الخلية في بيان لها، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو مع تعليق أنها حالة هروب موقوفين مِن أحد السجون في إقليم كردستان"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وأضافت أنه: "بالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، ندعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد من نقل الشائعات والأخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الأمنية".

وفي ختام البيان دعت الخلية إلى "اعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح عن الأخبار الأمنية".