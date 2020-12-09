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شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حقل خباز النفطى فى العراق بعبوتين ناسفتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة السومرية نيوز، صورا تُظهر حقل خباز النفطي في محافظة كركوك بعد استهدافه بعبوتين ناسفتين فجر اليوم.
وكان مصدر أمني في كركوك، أبلغ السومرية نيوز، باندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين فجر اليوم، على بئرين في الحقل.
ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في حقل خباز النفطي الذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي كركوك.
وقال مسؤولو النفط إن الحقل ينتج حوالي 25 ألف برميل يوميا.
وكانت قد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى بـ"استخبارات داعش" في محافظة كركوك.
وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".
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