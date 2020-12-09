أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأربعاء إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين. وأضاف المكتب في تغريدة على تويتر أن القرار يأتي "بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة".

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