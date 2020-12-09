شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني يتوقع: انخفاض درجات الحرارة بدءاً من الخميس على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تكون حالة السماء صحو بوجه عام على المملكة عدا بعض الغيوم على الشمالية والجنوبية الغربية مع فرصة أمطار – وهي ضعيفة – بنسبة 20% على ساحل جازان، ورياح من متوسطة لشبه قوية على الشمالية والخليج وشمال البحر الأحمر”
وأضاف الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر : “كما يتوقع بدءاً من غد الخميس انخفاض في الحرارة – بإذن الله – على الشمالية ثم الوسطى يوم الجمعة 4/26 هـ ويتراوح هذا الانخفاض من “4” لـ “6” درجات مئوية”.
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