عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إلهام توتي شرارة الانطلاق.. رحلة الـ 3 مليون متابع ليوتيوبر شهير

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

أصبح صانع المحتوى الأردني راشد أبو سماقه، أحد أهم صناع المحتوى الرياضي في الوطن العربي وذلك بعد أن تجاوز متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 3 مليون شخص وذلك كي يشاهدوا الفيديوهات التي يصنعها راشد عن فرقهم المفضلة في كل دوريات العالم وكذلك نجومهم الكرويين المفضلين.



وعن قصة نجاحه في مجال صناعة المحتوى الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال راشد أبو سماقه في تصريحات له: انا عمري 28 عام من المملكة الأردنية الهاشمية، أعمل في مجال صناعة الفيديوهات ذات المحتوى الرياضي بكافة اشكالها، بدأت في حب كرة القدم منذ كان عمري 12 عام وبدء حبي يزداد اكثر عند متابعتي للاعب فرانشيسكو توتي نجم نادي روما الإيطالي، عندها احببت ان ادخل مجال المونتاج لكي أترجم حبي لملك روما بشكل خاص وكرة القدم بشكل عام نمت موهبتي وحبي لمجال صناعة الفيديوهات منذ انتشار السوشيلل ميديا بشكل كبير في بدايات عام 2014.

وأضاف: عملت اكثر من بروموشن لمباريات مونديال البرازيل وتم نشرها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من القنوات التلفزيونية ومن بعدها بدأ اسمي بالانتشار في هذا المجال وازداد عدد متابعيني في شتى منصات التواصل الاجتماعي ويتابعني حالياً وبعد مرور اكثر من 6 سنوات في هذا المجال بما مجموعه 3 مليون متابع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من الاعلاميين والرياضيين وشخصيات بارزة في عالم كرة القدم وعملت مع عدة شبكات وقنوات تلفزيونية وحالياً اعمل في نادي العين الاماراتي بالاضافة الى قناة العين.

واستطرد في تصريحاته قائلا : انتشرت اعمالي بشكل كبير ليس فقط في الوطن العربي بل في كافة انحاء العالم بما ساعدني بتكوين علاقات مع لاعبين ومشاهير في مجال كرة القدم في كل العالم وقد وصلت مجموع مشاهدات اعمالي لأكثر من 500 مليون مشاهدة، واطمح مستقبلاً لأنشاء شركة لأنتاج الفيديوهات الرياضية والتعامل مع مختلف الاندية والأتحادات واللاعبين على مستوى العالم.