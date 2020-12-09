رسالة روسية تحمل "نصيحة" عاجلة إلى المسؤولين اللبنانيين

ونقلت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية أن ​موسكو​ نصحت المسؤولين المعنيين بتأليف ​الحكومة​ بعدم إضاعة مزيد من الوقت والفرَص، والعمل سريعا على حكومة تتصدى للأزمة المتفاقمة.

وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن موسكو تبلّغت إصرار ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جبران باسيل​ على الحصول على 7 وزراء في الحكومة العتيدة، مع شرح للأسباب الموجبة لهذا الاصرار.

واعتبرت مصادر متابعة "أنّ أزمة التأليف ستراوح مكانها، وأن اجتماع ​بعبدا​ اليوم بين عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لن يؤدي إلى نتيجة مرجوّة، لأن الحريري لن يقبل الاستجابة لهذا الطرح".