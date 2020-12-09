رسالة روسية تحمل "نصيحة" عاجلة إلى المسؤولين اللبنانيين

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن موسكو نصحت المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة بعدم إضاعة مزيد من الوقت والفرَص، والعمل سريعا على حكومة تتصدى للأزمة المتفاقمة.
وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن موسكو تبلّغت إصرار الرئيس ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على الحصول على 7 وزراء في الحكومة العتيدة، مع شرح للأسباب الموجبة لهذا الاصرار.
واعتبرت مصادر متابعة "أنّ أزمة التأليف ستراوح مكانها، وأن اجتماع بعبدا اليوم بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لن يؤدي إلى نتيجة مرجوّة، لأن الحريري لن يقبل الاستجابة لهذا الطرح".
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