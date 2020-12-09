سوريا تعلن استئناف الرحلات بين مطارى بيروت والقامشلى قريبا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الحسكة السورية الموافقة على استئناف الرحلات الخارجية من مطار بيروت إلى مطار القامشلى الدولى وبالعكس، ونقل المكتب الصحفى فى الحسكة عن محافظها غسان خليل أنه من المقرر الانتهاء من جميع التحضيرات لاستقبال أول رحلة خارجية قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح خليل بحسب " روسيا اليوم" أن الموافقة شملت أيضا العمل على وضع جهاز لإجراء فحص PCR الخاص بكورونا، وفتح كوة للمصرف التجاري في صالة المطار،وأشار إلى أن ذلك يأتى "تلبية لمطالب المغتربين وتسهيلا لعودتهم إلى الوطن، وبعد التواصل مع وزير النقل".

وقررت الحكومة السورية وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا فى مارس الماضى ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكان المدير العام لمؤسسة الطيران المدنى فى سوريا باسم منصور أعلن منذ نهاية سبتمبر الماضى جهوزية مطارات اللاذقية وحلب والقامشلى لاستئناف حركة الطيران، وأوضح أنه سيتم البدء بتشغيل مطار دمشق وبعده باقي المطارات.