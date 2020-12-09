التحالف العربي يقول إنه أسقط مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المالكي: ""قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

ولم يرد تعليق من الحوثيين على التقرير الذي نقله متحدث باسم التحالف.

واتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي بخرق الهدنة الأممية المعلنة في 18 ديسمبر كانون الأول العام 2018م بمحافظة الحديدة غربي اليمن، من خلال "تنفيذ ثلاث غارات عبر طيران تجسسي مقاتل على مديرية منطقة الفازة (مديرية التحيتا جنوبي الحديدة)".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.



وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.