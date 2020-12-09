محافظة الأنبار بالعراق تعلن خلو مدنها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ الأنبار العراقية على فرحان الدليمى، خلو المدن من مخلفات "داعش"، فيما أشار إلى أن مخصصات موازنة عام 2020 لا تلبي 20 % في تمويل المشاريع المستمرة، وقال الدليمي فى حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك مخلفات لعصابات داعش الإرهابية، خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية، وفي بعض الأحيان تحدث لنا مشاكل باعتبارها مناطق مفتوحة، لكن بشكل عام المدن نظيفة من تلك المخلفات"، بحسب" السومرية نيوز".

وأضاف، أن "المنظمات الدولية تعنى برفع تلك المخلفات باستمرار منذ عام 2016، في المناطق التي تحددها الحكومة"، وفيما يخص المشاريع المستمرة، أوضح، أنه "تم تسلم المبالغ المخصصة من موازنة عام 2020 للمشاريع المستمرة منذ عام 2017، لكنها لا تلبي 20 % من أصل المشاريع المستمرة".

وأشار إلى "وجود اجتماع للمحافظين مع اللجنة المالية ولجنة الخدمات بهذا الخصوص، لمناقشة الموازنة العامة، وكذلك مناقشة المشاريع"، معرباً عن أمله أن "تكون موازنة عام 2021، داعمة للمشاريع المستمرة، والمشاريع الأخرى".