شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الضمان الصحي» بشأن استقبال الحالات الطارئة لمستفيدي التأمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مقدمي الخدمة الصحية باستقبال مرضى الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين، وذلك بعد تلقي العديد من الاستفسارات حول الحالات الطارئة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان القصبي عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الأمانة العامة للمجلس أكدت على كافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين، التي يجب إبلاغها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.

يذكر أن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي، أوضح في وقت سابق أن فيروس كورونا المستجد ، ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي .

وأكد القصبي أن الدولة تكفلت بعلاج جميع الفئات المصابة بفيروس كورونا من سعوديين وأجانب، حتى مخالفي نظام الإقامة والعمل، على نفقتها.

وأشار إلى أنه ، إذا كان المؤمَّن له لديه مشاكل أخرى كالفشل الكلوي والسكر ونحوه من الأمراض المزمنة وأصيب بالفايروس فعلاجه بكورونا على حساب الدولة، أما الأمراض الأخرى المزمنة فيستمر علاجه حسب التأمين الطبي ونظام المجلس.