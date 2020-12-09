مُسليمة.. دمية روسية ذكية لتعزيز روح الإسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسليمة.. دمية روسية ذكية لتعزيز روح الإسلام

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

"مسلمة"، ويلفظ اسمها بالروسية مُسليمة، هي دمية ذكية، تخاطب صاحبتها، ولديها عدة مميزات.



وتستطيع هذه الدمية أن تقرأ سورا من القرآن الكريم، وعد أسماء الله الحسنى بالعربية (في الإسلام تسعة وتسعون)، أو تعليم أداء الصلوات الخمس.

وقالت صاحبة الفكرة مريم شاريبوفا، وهي رائدة الأعمال من ماخاتشكالا (محج قلعة) عاصمة جمهورية داغستان الروسية، لوكالة الأنباء الروسية: "إن الدمية تساعد في تعليم الأطفال الصلاة والنطق الصحيح فيها".

وأضافت شاريبوفا: "ننتج حاليًا من 100 إلى 150 دمية شهريًا، ونخطط لزيادة العدد إلى 500".

كما أفادت بأن هذه الدمى ستظهر قريبًا على أرفف المحلات التجارية في الشرق الأوسط، ويتم بالفعل بيع المنتج في دول أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

ولدى حديثها عن فكرة ظهور المشروع، قالت رائدة الأعمال إنها، أولاً وقبل كل شيء، أرادت من خلال الدمى "غرس حب الأزياء الشعبية التقليدية في قلوب بنات شعبها الصغيرات"، مشيرة إلى "خطط مستقبلية بإطلاق دمى تتحدث جميع لغات شمال القوقاز".

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكد مركز دعم الصادرات الإقليمي، "حصول المنتج على الاعتماد المطلوب، وهو آمن تمامًا للأطفال".