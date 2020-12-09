شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية. وسبق خلال الأثنين الماضى، أن تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربى)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالسعودية.

صرح بذلك العميد الركن تركي المالكي، المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم /الاثنين/، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

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