شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشارك فى المنتدى الاقتصادى العربى اليونانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عمان في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني التاسع بمشاركة عدد من الدول العربية ويستمر يومين وذلك عبر الاتصال المرئي، بحسب صحيفة الوطن العمانية.

مثل السلطنة في المنتدى قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وقال في كلمة له إنّ السلطنة اليوم تخطو خطواتٍ وثيقةً نحو المستقبل، مستندةً إلى رؤيتها المستقبليّة الطموحة (عُمان2040) وهي رؤيةٌ تضع خارطة العمل وآليات التنفيذ للمشاريع والخطط والبرامج التي تسعى السلطنةُ إلى تحقيقها خلال السنوات العشرين القادمة، حتى تكون في مصاف الدول المتقدّمة، من خلال تبني نهج التنويع الاقتصادي الذي يضمن لبلدنا التنمية المتوازنة والمستدامة.

وأضاف بأن السلطنة سعت إلى توفير بيئة أعمال مشجّعة وجاذبة للمستثمرين، بدءًا من تطويرها بنيةٍ أساسيّة متينة عبر إنشاء طرقٍ بمواصفاتٍ عالميّة، صنّفت اليوم بين أفضل الطرق على مستوى العالم، ومطارات مجهّزة، علاوةً على امتلاكها موانئ حديثة، ومناطق صناعيّة متطورة، ومناطق حرة، ومجمّعات تقنية، حيث أنشأت السلطنة واحدةٍ من أكبر المناطق الاقتصاديّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمصنفةٌ ضمن أكبر المناطق الاقتصاديّة عالميًّا، وهي المنطقة الاقتصاديّة بالدقم التي تستقطب استثماراتٍ عالميةً كبيرةً.