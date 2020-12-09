شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل حالتى وفاة بكورونا بعد 11 يوما صفر وفيات بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لمواطنتيْن تبلغان من العمر 54 عاماً، و78 عاماً، بعد 11 يوماً من عدم تسجيل أى حالة وفاة بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

كان قد أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بمملكة البحرين، إن اللقاح المضاد لكورونا سيتوفر في المملكة مع نهاية ديسمبر الحالي أى نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، متمنيا أنه مع توفر اللقاح أن تعود الأمور لطبيعتها السابقة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله، خلال لقاء مع تليفزيون البحرين، أن مملكة البحرين ابتدأت في التجهيز للتصدي ومكافحة فايروس كورونا منذ يناير بداية العام الحالي عبر تشكيل فريق مختص قبل وصول أول حالة اصابة بكورونا للبحرين، كما تم تقسيم العمل لعدد من الفرق بينه الفريق الطبي وفريق إدارى وفريق الدعم وفرق أخرى مختصة، لمتابعة المستجدات أولا بأول.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينى، أنه لم يمر على تاريخ البشر والعالم فترة اشد صعوبة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية كهذه الفترة بسبب أزمة كورونا فقياس تأثيرها على الإنسان هي الأشد وطأة من جميع النواحي.