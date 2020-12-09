شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن شفاء 80 ألفًا و82 حالة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم شفاء 80 ألفًا و82 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس والذى يبلغ 105 آلاف و445 إصابة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء - أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 5 آلاف و238 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 277 حالة، إلى جانب 102 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 3668 حالة، فيما سجلت 1116 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 105 آلاف و445 حالة.