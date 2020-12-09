شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يبحث مع وزير خارجية أريتريا العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع وزير الخارجية الأريتري عثمان صالح، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأكد اللقاء، الذي عُقد في الخرطوم وحضره إلى جانب وزير الخارجية الأريتري، مستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وأريتريا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.

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