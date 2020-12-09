شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجوال بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء العراقية فرض حظر تجوال بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان على خلفية الاحتجاجات، وذلك وقفا لنبأ عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجي، داعيًا إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدولى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي - على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة والمنعقد في مملكة البحرين - مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف.

وبحث الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن العراقي.