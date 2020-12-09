شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. مسقر بمعظم المناطق ومكة وجازان تسجلان أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم الأربعاء، طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة، بمشيئة الله.
في حين يُتوقّع أن تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.
ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف.
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