شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الاثنين المقبل.. خبير أرصاد يتوقع حالات مطرية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، حالات مطرية قادمة من يوم الاثنين المقبل على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وتصل للرياض.
وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله حالات مطرية متتابعة وبداية الحالة القادمة بأمر الله يوم الاثنين القادم تبدأ من السواحل الشمالية الغربية (تبوك) ثم الجوف والحدود الشمالية ثم تنزل الحالة تدريجياً من الشمال إلى الرياض مرورا بمناطق حايل والقصيم وكذلك تنزل عبر الساحل لجدة وجنوبها.
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