الملك سلمان وولي عهده يبعثان برسالة إلى أمير الكويت

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الملك سلمان قد بعث برسالة تعزية، قائلا فيها:

علمنا بنبأ وفاة الشیخ ناصر فھد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقید ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن یتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ویسكنه فسیح جناته، وأن یحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إلیه راجعون.

وفي السياق ذاته، بعث ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع السعودي، الأمیر محمد بن سلمان، برقیتي عزاء ومواساة لصاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمیر الكویت، والشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العھد الكویتي، وذلك في وفاة الشیخ ناصر الصباح.

وقال ولي العھد السعودي:

تلقیت نبأ وفاة الشیخ ناصر فھد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقید أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدیر أن یتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ویسكنه فسیح جناته، وأن یحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سمیع مجیب.

وتوفى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث توفى عن عمر ناهز 41 سنة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ ناصر الصباح، عقب صلاة العصر، غدا الأربعاء، بمقبرة صليبيخات.