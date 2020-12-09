السعودية.. "الأمن السيبراني" يعلن عن فعالية ضخمة حول تقنيات الدرونز

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاتحاد دعا إلى التسجيل في "تحدي طويق للدرونز" الذي أطلقه عبر منصة على حسابه بموقع توتير.

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وذكرت الوكالة أن التسجيل بدأ اليوم في التحدي الذي سيتضمن معسكرا تدريبيا مكثفا، مشيرة إلى مشاركة خبراء دوليين في المعسكر.

وأوضحت أن الهدف من هذه الفعالية الضخمة هو التركيز على مجال تقنيات الدرونز في المملكة، وبناء وتأهيل كوادر من أبناء السعودية في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الاتحاد يرغب من خلال هذا التحدي في رفع مستوى المعرفة والكفاءة المتعلقة بقطاع تقنيات الدرونز، ووضع أساس لمجتمعات هذه التقنيات في السعودية.

كما تهدف الدورة إلى جذب المهتمين بمجالات عديدة مثل: هندسة الطيران، والبرمجة، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية.

ومن المقرر أن تقام الفعالية خلال الفترة من 7 إلى 16 يناير/ كانون الثاني، في جامعة الأميرة نورة بالرياض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا المستجد.