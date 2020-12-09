خادم الحرمين الشريفين يعزى أمير الكويت فى وفاة الشيخ ناصر الصباح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت فى وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله. وقال الملك سلمان بالبرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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