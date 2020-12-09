شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مجلس الوزراء السعودى يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام في اليمن. وكانت أدانت جمهورية مصر العربية، الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثى بحق المدنيين فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال. وتتقدم مصر بخالص التعازى والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا فى هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. هذا، وتُعيد مصر التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الانسانية المُمتدة التى تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

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