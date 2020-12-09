شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن وصول لقاح كورونا للبلاد الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بمملكة البحرين، إن اللقاح المضاد لكورونا سيتوفر في المملكة مع نهاية ديسمبر الحالي أي نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، متمنيا أنه مع توفر اللقاح ان تعود الأمور لطبيعتها السابقة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله خلال لقاء مع تلفزيون البحرين، أن مملكة البحرين ابتدأت في التجهيز للتصدي ومكافحة فايروس كورونا منذ يناير بداية العام الحالي عبر تشكيل فريق مختص قبل وصول أول حالة اصابة بكورونا للبحرين، كما تم تقسيم العمل لعدد من الفرق بينه الفريق الطبي وفريق إدارى وفريق الدعم وفرق اخرى مختصة، لمتابعة المستجدات أولا بأول.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة البحرينى، أنه لم يمر على تاريخ البشر والعالم فترة اشد صعوبة بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية كهذه الفترة بسبب ازمة كورونا فقياس تاثيرها على الانسان هي الاشد وطأة من جميع النواحي.

وأضاف، أن الدول اصبحت الان ضد التوجه إلى الاغلاق الكامل بسبب ان للاغلاق مضارا وعقبات امام ارزاق الناس وعصب حياتهم الرئيسي.

وأضاف، أن مشاركة البحرين في الجهد العالمي الخاص بتجربة اللقاح الصيني بالتوافق مع الصين والامارات هي تجربة فريدة في البحرين لم نشهدها سابقا لكن تطبيقها واستجابة الناس لها والتنظيم المميز الذي تم اثناء سير العملية جهد جذب انظار العالم وهو جهد مشهود ومشكور كما ان الصينيين انفسهم ابدوا اعجابهم بالعمل وبتجربة المملكة في هذا المجال.

وأضاف أنه قريبا ومع توفر التطعيم الذى طلبته البحرين لمليون شخص ستعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت سابقا.