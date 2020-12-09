شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة مالية جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، لإعادة إحياء قطاع صيد الأسماك بمحافظتي عدن وحضرموت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يهدف إلى إعادة بناء سبل العيش وتعزيز قدرات أسر المصايد السمكية الصغيرة المتأثرة بالنزاع من خلال توفير معدات الصيد، والتدريب على إصلاح المعدات وصيانتها، وبناء مهارات تجارة الأسماك وإقامة المشاريع؛ مما يؤدي إلى تعزيز صمود المجتمع اليمني في وجه النزاع.

وتبادلت حكومة اليابان مذكرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 2 ديسمبر الجاري في نيويورك؛ لتدشين مشروع إعادة بناء سبل العيش والقدرات لأسر المصايد السمكية الصغيرة المتأثرة بالنزاع في عدن وحضرموت.

وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن هذه المساعدات تمثل جزء من 41.2 مليون دولار الذي أعلنته في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، والذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض، مؤكدة مواصلة جهودها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في هذا الوضع الصعب.

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