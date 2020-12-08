الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية على السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله"

القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على "تويتر": "نرحب بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الضابط في فيلق القدس الإيراني، حسن ايرلو، الذي تم تهريبه وتسميته كسفير إيراني لدى الحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف: "نؤكد أن التدخلات الإيرانية في اليمن ساهمت بشكل رئيسي في انقلاب الحوثيين وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة)، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية".

وثمن الإرياني "موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

ودعا وزير الإعلام اليمني، إلى "استمرار سياسة الضغوط القصوى على إيران لوضع حد لعدوانها السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيون"، مجدداً المطالبة بـ "العمل على إدراج ذراعها الحوثية ضمن قوائم الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية في الوزارة، "صنفت (ضمن قائمة العقوبات)، حسن إيرلو، مسؤولا في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ومبعوثا للنظام الإيراني لدى متمردي الحوثي في اليمن"، حد تعبيرها.

وقال البيان إن "الدعم الإيراني للحوثيين يؤجج انعدام الاستقرار في اليمن التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم".