أكدت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، على أنه يُحظر حيازة الشخص لأكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير.
وكشفت “النيابة العامة” أن العقوبات المقررة على المخالفين، وفقاً للمادة 79 من نظام الأحوال المدنية، تتمثّل في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت أن الحماية الجنائية تعزز بذلك أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن، لتمكينه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: غرامة 10 آلاف لمن بحوزته أكثر من بطاقة شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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