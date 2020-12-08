الإمارات عن حل الخلاف مع قطر: مصر ركن أساسي لاستقرار المنطقة

كما ثمن قرقاش عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "المساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي".
وأكد أن
"الإمارات تدعم المساعي السعودية وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون معمصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة".
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وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن تقديرها "لاستمرار الجهود المبذولة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي".
وأشارت الوزارة إلى
"أملها في أن تسفر المساعي عن حل شامل يعالج كافة أسباب الأزمة، مضيفة أنه يجب أن يضمن الالتزام بدقة وجدية على ما سيتم الاتفاق عليه".
كما أكدت أن "مصر تضع في الصدارة التضامن والاستقرار العربي".
يذكر أن الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطا للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
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