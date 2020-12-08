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وأفادت القناة بأن تصريحات رئيس لجنة الكنيست جاءت خلال جلسة نقاش عقدتها اللجنة، بشأن موعد الانتخابات البرلمانية للكنيست الجديدة، حيث يرجح أن تجري في شهر مارس/ آذار المقبل.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية المحامية، أورلي عدس، إن الكل يتفهم تحديات الحملة الانتخابية في خضم جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك بحاجة لجهد كبير وستواجه اللجنة تحديات هائلة.
وأوضحت عدس أن الحملة الانتخابية مشروع ضخم، يحتاج إلى توظيف نحو مئة ألف عامل، وبأن أزمة كورونا من الممكن أن تدفع بلادها إلى المزيد من الموظفين، قائلة "إن التحديات هائلة".
وشددت على أن إسرائيل في حاجة إلى ما لا يقل عن مدة 90 يوما كاملة، حتى يمكن السماح بإجراء الحملة الانتخابية وإدارتها بشكل صحيح، والحفاظ على الصحة العامة في بلادها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية رابعة، مرجحا أن تجرى في شهر فبراير/شباط المقبل، نتيجة خلافه العميق مع نتنياهو، بشأن موازنة الدولة للعام 2020/2021، وكذلك حيال عدم مواجهة أزمة كورونا بشكل صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل خلافات نتنياهو وغانتس... رئيس لجنة الكنيست: ذاهبون للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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