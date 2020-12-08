السعودية والسودان يتفقان على تفعيل آليات التعاون بينهما

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، مضيفة: "كان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين".

وتابعت: "عقد وزير الخارجية السعودي جلسة مباحثات مع وزير خارجية السودان المكلف تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان".

وأضافت: "كما تم استعراض اتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في جوبا، وبحث المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ولفتت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعرب عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للخرطوم، في كافة المجالات خاصة خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها البلاد".

وقال البرهان إلى السودان حريص على تطوير علاقات السودان والمملكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن فيصل بن فرحان شدد على موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية، كما أشاد بموقف السودان ومشاركته في عاصفة الحزم.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا قضايا الاستثمار وسبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان.

يتبع...