أمير قطر يبعث رسالة عاجلة إلى نظيره الكويتي

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أمير قطر بعث برقية تعزية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح.
وتوفى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث توفى عن عمر ناهز 41 سنة.
ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشيخ ناصر الصباح، عقب صلاة العصر غدا الأربعاء، بمقبرة صليبيخات.
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